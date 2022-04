Zo klinkt wanhoop: opgesloten inwoners Shanghai schreeuwen uit ramen

Ap­ple-part­ner sluit twee Chinese fabrieken voor iPhones wegens lockdown

Apple-partner Pegatron heeft de productie in twee fabrieken in de Chinese steden Shanghai en Kunshan opgeschort wegens de strenge Chinese coronamaatregelen. In de belangrijke zakenstad Shanghai is al weken een uitbraak van het coronavirus gaande en daarom is vrijwel de hele stad van 25 miljoen inwoners in lockdown.

10:43