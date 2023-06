Zo kijken inwoners van Moskou naar opstand van Wagnerbaas: “Ik voel niks meer, geen enkele emotie”

Temidden van berichten over ingenomen steden en militaire wagens op maar enkele honderden kilometers van de Russische hoofdstad, lijken de Moskovieten verrassend onverschillig. Terwijl de stadsranden afgeschermd werden en de burgemeester opriep om thuis te blijven, leken de bewoners een doodgewone zomerse zaterdagmiddag te beleven. “Van buitenaf kan het een ramp lijken maar we zijn eraan gewend.”

“In Moskou is er alvast geen paniek te zien, de mensen zijn eerder curieus dan bang, ik denk eigenlijk dat het in Rostov ook al niet te erg zal zijn.” zegt Mikhail, jurist uit Moskou. “Ik heb de opstand persoonlijk helemaal niet zien aankomen en heb geen idee wat met mijn leven gebeurt als de Wagner-troepen tot hier komen, maar er is geen angst. Ik ga nu ook gewoon gaan wandelen in het centrum, ik denk niet dat mij iets kan overvallen.” legt hij uit. Het leven in de Russische hoofdstad lijkt inderdaad door te gaan, met bomvolle cafés en mensen die zoals gewoonlijk hun zaterdag spenderen met een cocktailtje in de hand.

De Moskouse jeugd staat onverschillig tegenover het naderende gevaar en de woorden van de burgemeester: “Gisterenavond zagen we wel iets van militaire wagens, maar dat was bijna aan de randstad, hier in het centrum is er niks te merken” zegt Ina, die op weg is naar de Moskouse dierentuin. “Ja, het is een burgeroorlog, maar wat kunnen we eraan doen? Nu blijft ons alleen nog maar filosofisch kalm zijn en wachten” voegt ze melancholisch toe.

Automatische piloot

Vale, lid van vervolgde mensenrechtenorganisatie Memorial, is nog pessimistischer: “Van buitenaf kan het een ramp lijken maar we zijn eraan gewend.” Achter de onverschillige stem lijkt een uiterste staat van hopeloosheid te schuilen: “Ik heb altijd al een burgeroorlog gevreesd, maar nu voel ik niks meer, geen angst, geen enkele emotie. Ik ga gewoon op automatische piloot voorzorgen nemen om niet gearresteerd te worden, een extra voorraad eten halen en zien hoe ik verder kan overleven.”

Ook de oudere generatie kijkt even apathisch toe maar gedraagt zich voorzichtiger. Gepensioneerde Mikhail herinnert zich de Augustusstaatsgreep van 1991: “De atmosfeer is nu net hetzelfde, niemand kan voorspellen wat er verder gebeurt en niemand kan iets doen dus we kunnen alleen maar afwachten.” “Mijn vrouw en ik besloten vandaag voor de zekerheid thuis te blijven om niet ergens in de stad vast te komen zitten mochten ze de avondklok invoeren, gelukkig kunnen we het nieuws op het internet volgen.”

Lees ook:

Volledig scherm © AP