Zo kan het ook: exact vier jaar geleden ontmoette vicepresident Joe Biden opvolger Mike Pence om “naadloze machtsoverdracht” mogelijk te maken

Bevestigd: Democraten behouden controle over Huis van Afgevaar­dig­den

8:25 Dat de Democraten na de verkiezingen van vorige week in de Verenigde Staten de controle behouden over het Huis van Afgevaardigden was al langer duidelijk, maar het is nu ook bevestigd. Persagentschap AP riep afgelopen nacht een winnaar uit in verschillende kiesdistricten, waardoor de Democraten al net de 218 zetels hebben die nodig zijn voor een meerderheid. In zowat zestien districten is er nog geen winnaar aangeduid.