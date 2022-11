“Zo hoopt Poetin reactie van Westen te beïnvloeden”: militair strateeg blikt vooruit op Russische strategie tijdens winter en in 2023

De invasie van Oekraïne is lang niet zo verlopen als Poetin had verwacht. Nu de winter met rasse schreden nadert, probeert Rusland zo veel mogelijk grondgebied te behouden en zich voor te bereiden op de campagne van volgend jaar. Wat zijn Ruslands opties voor 2023, en welke zijn de Russische kwetsbaarheden die Oekraïne zou kunnen uitbuiten? Mick Ryan, voormalig generaal van het Australische leger en nu militair analist, blikt vooruit.

De strategie van Rusland in Oekraïne zal deze winter en ook in 2023 evolueren omdat Poetin de reactie van het Westen hoopt te beïnvloeden, zo meent Mick Ryan in een uiteenzetting voor ‘ABC NEWS’. Hij is een militair strateeg en onlangs gepensioneerd generaal-majoor van het Australische leger. Hij diende in Oost-Timor, Irak en Afghanistan, en als strateeg bij de Joint Chiefs of Staff van de Verenigde Staten.

“Momenteel bestaat de Russische strategie uit vijf elementen”, zo legt de ex-generaal uit. De eerste pijler is hun strategisch verhaal dat dit een oorlog is om de agressie van de NAVO te weerstaan. Deze beïnvloedingscampagne is belangrijk om de steun voor de oorlog (en Poetin) in Rusland, maar ook in bepaalde delen van de wereld te behouden.

Het tweede element van Ruslands strategie is de aanhoudende energieoorlog tegen het Westen. Poetin hoopt nog steeds dat hij hoge energieprijzen kan gebruiken om de westerse publieke opinie te beïnvloeden en een Europese bemiddeling op gang te brengen die een staakt-het-vuren afdwingt.

Een derde aspect zijn de strategische bombardementen. De Russen richten zich op steden, infrastructuur en burgers. Een vierde pijler is de gedeeltelijke mobilisatie om de verliezen op het terrein op te vangen en een leger op te bouwen voor toekomstige offensieven. Er is ook een industrieel aspect, dat erop gericht is verloren gegaan materieel te vervangen en de militaire productie op te drijven.

Een laatste onderdeel van Ruslands strategie is het behouden van Oekraïens grondgebied dat reeds door Russische troepen is ingenomen.

Russische campagne in 2023

Maar hoe zal Rusland zijn strategie volgend jaar wijzigen? De militair strateeg legt uit dat het eerste onderdeel van de Russische oorlogscampagne in 2023 waarschijnlijk de voortzetting zal zijn van strategische aanvallen - naast infrastructuur zouden met name logistieke en opleidingscentra het doelwit van de Russen kunnen zijn. Maar beïnvloeding van het Westen blijft een onderdeel van Poetins plan: “Rusland zal ook proberen om buitenlandse investeringen in Oekraïne te verhinderen,” zegt Ryan.

Quote Het omvat het innemen van grondge­bied, maar ook het uitroeien van partizanen in de bezette Oekraïense gebieden Mick Ryan

Als tweede element van Ruslands campagne voor 2023 noemt de ex-generaal militaire operaties waarbij veel recent gemobiliseerde Russische troepen zouden worden ingezet om de geannexeerde Oekraïense gebieden in handen te houden. Dit is een belangrijk politiek en strategisch doel van de Russen, legt Ryan uit: “Het omvat het innemen van grondgebied, maar ook het uitroeien van partizanen in de bezette Oekraïense gebieden.”

Een derde element van Ruslands campagne voor 2023 zullen politieke activiteiten zijn om het door hen gecontroleerde grondgebied te “russificeren”, aldus de militair strateeg. Volgens Ryan is het motief van Poetin duidelijk: hij wil de Russische invasie verder legitimeren tegenover de Russische bevolking.

Een laatste onderdeel van de Russische campagne volgend jaar zou kunnen zijn om de Oekraïners op bepaalde plaatsen vast te zetten, zodat hun troepen in het zuiden of oosten van Oekraïne niet kunnen worden gebruikt voor offensieven of verdedigingsoperaties, aldus Ryan. Russische trainingsmissies en het afvuren van raketten vanuit Wit-Rusland zijn hier een voorbeeld van.

Hoe moet het Westen reageren?

“Wil Oekraïne zegevieren, dan zal het Westen tijd, middelen en strategisch geduld moeten opbrengen”, zegt Ryan. Een belangrijk element zal de voortdurende westerse steun zijn op het vlak van materieel en opleiding, maar ook op financieel en humanitair vlak.

Quote De oorlog zal komende winter niet stoppen. Maar hij zal in een ander tempo worden gevoerd Mick Ryan

“De oorlog zal komende winter niet stoppen. Maar hij zal in een ander tempo worden gevoerd. En het biedt politieke en militaire leiders de gelegenheid om plannen te maken voor wat waarschijnlijk een wreed en bloedig jaar wordt”, besluit Ryan.

