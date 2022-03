Zo hielden Oekraïense dronepiloten op quads enorm Russisch konvooi tegen: “Wij zijn zoals bijen”

Ze bewegen zich ‘s nachts voort op quads en slaan dan ongenadig toe: de aanvallen van de Oekraïense drone-eenheid ‘Aerorozvidka’ zijn een luis in de pels van het Russische leger. Met hun gerichte offensief hebben ze het kilometerslange konvooi van Poetins manschappen tot stilstand gebracht. Aerorozvidka is uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van het succesvolle Oekraïense David tegen Goliath-verzet.

Begin maart, kort na het begin van de Russische invasie van Oekraïne, stonden de Russische tanks in een konvooi van meer dan zestig kilometer lang ten noorden van de hoofdstad Kiev opgesteld. Maar de opmars werd gestuit. Aerorozvidka lokte het konvooi in een hinderlaag nabij Ivankiv. Terwijl de Russische tanks Kiev naderden, stonden de dronepiloten met hun quads in kleine teams in de bossen langs de weg. Hun uitrusting: nachtkijkers, sluipschuttersgeweren, mijnen die vanop afstand tot ontploffing konden worden gebracht, drones met warmtecamera’s en met de mogelijkheid om bommen van 1,5 kg te droppen.

Quote Het eliteteam vernietig­de die nacht twee of drie voertuigen aan de kop van het konvooi, waarna de tanks vast kwamen te zitten. Yaroslav Honchar

“Het eliteteam vernietigde die nacht twee of drie voertuigen aan de kop van het konvooi, waarna de tanks vast kwamen te zitten”, zegt Yaroslav Honchar aan ‘The Guardian’. Hij is de commandant van de ongeveer 30 man sterke drone-eenheid. De mannen bleven nog een paar nachten in het gebied en vernielden nog veel meer voertuigen. Toen de Russen zich probeerden te verspreiden, werd hun bevoorradingsdepot gebombardeerd. “De eerste Russische troepen zaten vast zonder verwarming, brandstof en munitie, allemaal het werk van onze 30 mensen”, zo onthult Honchar.

Volledig scherm Het grote konvooi was ongeveer 29 kilometer ten noorden van Kiev tot stilstand gekomen. © AFP

Volgens de commandant verhinderde Aerorozvidka ook de Russische verovering van het vliegveld van Hostomel bij Kiev. Drones lokaliseerden snel de ongeveer 200 Russische parachutisten die waren gekomen om het vliegveld in te nemen. “Dit was een belangrijke factor om te voorkomen dat ze dit vliegveld bleven gebruiken voor hun aanval”, zegt een van Honchars soldaten.

Niet alle details van deze beweringen kunnen onafhankelijk worden geverifieerd, maar Amerikaanse defensiefunctionarissen hebben bevestigd dat Oekraïense aanvallen hebben bijgedragen aan het stoppen van de opmars van de gepantserde Russische colonne rond Ivankiv.

Universitairen

De drone-eenheid werd opgericht door universitairen die hun IT-vaardigheden wilden gebruiken voor de verdediging van het land als reactie op de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. Als bankiers, IT-specialisten of managementconsultants zetten ze de eenheid in eerste instantie op met commercieel verkrijgbare bewakingsdrones.

Na verloop van tijd werd de technologie verder ontwikkeld en begonnen ze hun eigen drones te bouwen, die ook bommen en tankgranaten kunnen droppen. De oprichter van Aerorozvidka, Volodymyr Kochetkov-Sukach, was een bankier die in 2015 in de Donbas-regio om het leven kwam - wat aangeeft hoe gevaarlijk de opdracht van deze eenheid is.

Volledig scherm Aerorozvidka lokte het konvooi in een hinderlaag nabij Ivankiv. Terwijl de Russische tanks Kiev naderden, stonden de dronepiloten met hun quads in kleine teams in de bossen langs de weg. © AFP

Crowdfunding

Maar Aerorozvidka heeft momenteel bevoorradingsproblemen: drones en onderdelen voor de bouw ervan zijn amper verkrijgbaar in Oekraïne, waardoor het moeilijk is om verloren of neergeschoten toestellen te vervangen. Het team moet beroep doen op crowdfunding en persoonlijke contacten om operationeel te kunnen blijven.

Er zijn inmiddels ook Russische tegenmaatregelen. Rusland gebruikt voertuigen voor elektronische oorlogsvoering in Oekraïne om vijandelijke radiosignalen te blokkeren en te voorkomen dat Oekraïners hun drones lanceren. “In zo’n geval wacht je tot de ‘stoorzenders’ zijn gedeactiveerd en val je dan pas aan”, legt Honchar uit. Daarnaast gebruiken de Russische troepen ook zelf op grote schaal drones.

Quote Aerorozvid­ka is te vergelij­ken met een zwerm bijen, behalve dat we ‘s nachts werken. Een enkele bij is niets, maar als er duizend aanvallen, kunnen ze zelfs een grote vijand verdrijven Yaroslav Honchar

De gevechten in Oekraïne zijn een voorbeeld van toekomstige oorlogsvoering, zegt de commandant. Kleine mobiele squadrons met geavanceerde verkennings- en communicatiemogelijkheden kunnen guerrilla-tactieken toepassen. “Aerorozvidka is te vergelijken met een zwerm bijen, behalve dat we ‘s nachts werken”, zegt Honchar. “Een enkele bij is niets, maar als er duizend aanvallen, kunnen ze zelfs een grote vijand verdrijven.”

Lees ook: