Zo hevig houdt nieuwe variant huis in Zuid-Afrika: “Mensen sterven in hun wagen terwijl ze wachten aan spoed”

Van Cutsem deed zijn verhaal eerder deze week in De Wereld Vandaag op Radio 1. Hij werkt voor Artsen zonder Grenzen in de oostelijke provincie KwaZoeloe-Natal en omschrijft de situatie in Zuid -Afrika als “verschrikkelijk”. “De nieuwe variant is waarschijnlijk tot 50 procent besmettelijker en we zitten niet meer in een volledige lockdown, zoals tijdens de eerste golf”, vertelt hij. “Daardoor is er een echte explosie van de uitbraak, met veel meer besmettingen en veel meer doden. In het ziekenhuis met 500 bedden waar ik werkte, werden 200 bedden bijgezet. Maar er was veel te weinig personeel en de mortaliteit lag verschrikkelijk hoog. Tussen de dertig en de vijftig procent van alle mensen die binnenkwamen, stierf.”