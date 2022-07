Zo heb je Jupiter nog nooit gezien: James Webb-telescoop maakte nog meer verbluffende beelden

“Goed nieuws”

In het algemeen blijkt uit het verslag dat de Webb telescoop zelfs beter presteert dan verwacht. Dit is allemaal goed nieuws, want het betekent dat hij nuttig zal zijn bij het opsporen van dingen zoals objecten in de buurt van de aarde en kometen.

“Het belangrijkste resultaat van zes maanden inbedrijfstelling is dit: de James Webb telescoop is volledig in staat om de ontdekkingen te doen waarvoor hij is gebouwd. Hij was bedoeld om ‘fundamentele doorbraken mogelijk te maken in ons begrip van de vorming en evolutie van sterrenstelsels, sterren en planetenstelsels’,” schrijven de onderzoekers in het rapport.