Zo hard werden Russen gepusht om Soledar te veroveren: "Het is een nachtmerrie. De verliezen voor zo'n klein stukje front zijn immens”

Rusland beweert dat het Soledar in het oosten van Oekraïne heeft ingenomen. Maandenlang werd er fel om het zoutmijnstadje gevochten en volgens een bron van het doorgaans goedgeïnformeerde Russische Telegramkanaal VChK-OGPU werden de Russische huurlingen van de Wagnergroep in de laatste dagen van hun offensief ongemeen hard gepust om de trofee binnen te halen.

Voor alle duidelijkheid: het is momenteel onmogelijk om de claim van Rusland over de inname van Soledar onafhankelijk te checken. Oekraïne ontkent dat de stad gevallen is en zegt dat de strijd nog in alle hevigheid verder gaat. Mochten de Russen de stad binnenhalen, zou dat hun eerste grote overwinning zijn in maanden. Ze zouden zo immers de Oekraïners in de nabijgelegen - grotere - stad Bachmoet kunnen afsnijden.

Er staat dus wel wat op het spel, ook omdat Wagnerleider Jevgeni Prigozjin het vel van de beer al verkocht heeft door al te verkondigen dat de stad gevallen is. Dat alles zou volgens de bron van VChK-OGPU (vermoedelijk bij Wagner) geleid hebben tot een enorme druk op de huurlingen om de zege binnen te halen, ongeacht de tol.

Verliezen

“Het is een nachtmerrie", klinkt het. “De haast om een ​​volledige inname van de stad aan te kondigen heeft ertoe geleid dat iedereen moet opereren op het randje van wat mogelijk is. De Wagnerieten worden letterlijk vooruit geduwd. Als Prigozjin persoonlijk al de volledige verovering heeft aangekondigd, dan zal de tol geen rol meer spelen. De verliezen voor zo’n klein stukje front zijn immens.”

De bron vreest dat een eventuele mislukking in Soledar tegen Prigozjin en zijn huurlingen gebruikt zal worden door het ministerie van Defensie in Moskou. Het gevolg is dat de huurlingentroepen om te slagen zich zo breed mogelijk moeten uitspreiden en de rivier in de stad moeten oversteken. Dat is niet evident, zo blijkt.

Artillerie

“De MLRS (Multiple Launch Rocket System, red.) en de artillerie van de Oekraïense troepen hebben er alles onder vuur genomen. Het is alsof ze in een schiettent staan. Er zijn ook heel wat sluipschutters. En er cirkelen drones in de lucht, die alles in de gaten houden en granaten gooien. Er is nergens dekking. Overal is het open ruimte.”

Het weer gooit bovendien roet in het eten voor de Russen. “Als je nu gewond raakt, heb je bijna geen kans dat je het overleeft. Zelfs als je het bloedverlies kan stoppen, zal je doodvriezen. Er is geen mogelijkheid tot evacuatie. Wie geraakt wordt, is er geweest”, vertelt de bron nog.

Volgens Oekraïne en het Westen heeft Rusland de afgelopen maanden in Soledar de ene golf soldaten en huurlingen na de andere opgeofferd met het oog op een minimale winst. Het mijnstadje ligt volledig in puin en de inname zou - zo zeggen ze - geen grote invloed hebben op het verdere verloop van de oorlog.

“Zelfs als Soledar en Bachmoet allebei vallen, zal het geen strategische impact hebben op de oorlog zelf", aldus woordvoerder John Kirby van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad eerder volgens persbureau Reuters. “En het zal al zeker de Oekraïners niet tegenhouden of hen vertragen.”

