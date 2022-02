Zo gaat het in de landen waar ze enkele weken geleden alle coronamaatregelen in één keer loslieten

Vrijdag zetten we een eerste stapje richting vrijheid en schakelt de coronabarometer in ons land van rood naar oranje. Maar hoe gaat het intussen in de Europese landen waar ze enkele weken geleden alle coronamaatregelen in één keer loslieten? Een overzicht.

Lees meer over het coronavirus in ons speciaal dossier.

Ierland was het eerste Europese land dat het touw liet vieren. Sinds 22 januari is de horeca weer open, zonder sluitingstijd, coronapas of sociale afstand. De coronapas is alleen nog nodig voor wie internationaal wil reizen. Werken op kantoor is sinds 24 januari geleidelijk aan hervat, bezoekersaantallen voor evenementen binnen en buiten worden niet meer aan een maximum gebonden en mensen mogen thuis weer zo veel gasten ontvangen als ze willen. Op het openbaar vervoer en in winkels moet je wel nog een mondkapje dragen.

Toen Ierland versoepelde, gingen de besmettingscijfers al een tweetal weken de goede kant op. Ook de ziekenhuisbezetting leek over de piek heen en er was geen aanzienlijk hogere bezetting op intensieve zorg. Goed drie weken later is dat nog altijd zo. Tot en met 30 januari bleef het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde gevallen per miljoen inwoners steil omlaag gaan (tot 678). Sindsdien is het cijfer weer een beetje gestegen tot rond de 1.000, maar dat is niet meer te vergelijken met de 4.766 op de piek. Het aantal nieuwe hospitalisaties, patiënten op intensieve en overlijdens bleven lichtjes dalen.

Volledig scherm © Our World in Data

Het Verenigd Koninkrijk was het volgende land om zo goed als alle coronamaatregelen te lossen. Schotland beet de spits af op 24 januari. Discotheken gingen weer open en grote indoorevenementen werden opnieuw toegelaten. Ook de restrictie dat maar drie gezinnen binnen bijeen mochten komen, verviel. Een mondmasker bleef wel verplicht in openbaar toegankelijke binnenruimtes en op het openbaar vervoer.

Engeland volgde op 27 januari. Die dag werden alle wettelijke verplichtingen vervangen door aanbevelingen. Mondmasker zijn niet langer verplicht - alleen nog op het openbaar vervoer in Londen - en dat geldt ook voor de coronapas. Je moet die wel nog tonen om naar een nachtclub te gaan. Net als in Schotland blijft thuiswerk wel aanbevolen. Vorige week liet premier Boris Johnson weten dat hij de wet tot zelfisolatie na een besmetting niet op 24 maart wil laten eindigen, maar een maand vroeger. “Als de huidige trends zich doorzetten, verwacht ik dat we de laatste binnenlandse beperkingen een maand eerder kunnen opheffen”, klonk het.

Ook in het Verenigd Koninkrijk gingen de coronacijfers al een tijdje omlaag toen er versoepeld werd. Die trend zette zich verder, om in februari op een plateau te belanden. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per miljoen inwoners zit nu net boven de 1.000. Ter vergelijking: op de piek was dat 2.681. Het aantal nieuwe hospitalisaties, patiënten op intensieve en overlijdens bleven de hele tijd dalen.

Volledig scherm © Our World in Data

In Denemarken waren de coronacijfers enigszins anders toen de kraan weer helemaal werd opengedraaid op 1 februari Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per miljoen inwoners was er hoger dan in eender welk ander land van de EU en dat is vandaag nog altijd het geval. Op 13 februari werden gemiddeld 7.970 nieuwe gevallen per miljoen inwoners gedetecteerd en dat is het hoogste aantal sinds de start van de pandemie. Daarbij moet wel gezegd dat Denemarken net als het Verenigd Koninkrijk heel verwoed test.

Ook het aantal hospitalisaties bleef doorstijgen na de beslissing om zo goed als alle maatregelen af te schaffen. Op 11 februari werd het tot nu toe hoogste gemiddelde aantal nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen per miljoen inwoners (466). Ook daarmee scoort Denemarken het hoogst van de hele EU.

Beter nieuws is er vanop de afdelingen intensieve zorg. Daar daalden de cijfers toen de versoepelingen ingingen en dat is na een kleine knik omhoog ook vandaag het geval. Denemarken doet het hier beter dan Ierland, het Verenigd Koninkrijk en België. Het aantal overlijdens lijkt er nog altijd omhoog te gaan, maar daar is volgens het Statens Serum Institut - de Deense versie van gezondheidsinstituut Sciensano - sprake van een vertekening. In de grafiek staan immers alle mensen die stierven binnen een bepaald aantal dagen na een positieve PCR-test. Die mensen stierven allemaal mét Covid-19, maar niet noodzakelijk áán Covid-19. “De sterfte door Covid-19 daalt al sinds begin dit jaar gestaag in alle leeftijdsgroepen en nadert een normaal niveau”, klinkt het.

Volledig scherm © Our World in Data

De Deense regering besliste om op 1 februari onder meer de mondmaskerplicht en het Corona Safe Ticket te schrappen. Ook grootschalige evenementen en nachtclubs kunnen weer ongehinderd de deuren openen. Wel blijft het voor reizigers die Denemarken binnen willen voorlopig verplicht om een vaccinatiebewijs voor te leggen. Daarnaast wordt ziekenhuizen en woonzorgcentra nog aangeraden om bezoekers een mondmasker te laten dragen en gebruik te maken van het Covid Safe Ticket.

Viroloog Steven Van Gucht vertelde afgelopen weekend nog aan HLN dat hij niet denkt dat Denemarken nog echt in de problemen zal komen. “Wat niet betekent dat ik voorstander ben van de Deense ‘laat alles maar los’-strategie. De geleidelijke weg richting lente en zomer lijkt me het beste voor iedereen”, klonk het.

Gevaren

Ook biostatisticus Geert Molenberghs liet eerder al optekenen dat hij de weg van de geleidelijkheid verkiest, met de coronabarometer op basis van hospitalisaties en bezetting op intensieve zorg. Wat Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken doen, houdt volgens hem gevaren in en leidt tot een jojobeleid.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Intussen hebben ook Zweden en Noorwegen de coronamaatregelen afgeschaft. Zweden liet de maatregelen een week geleden los, Noorwegen deed dat afgelopen zaterdag. In Noorwegen zijn zelfs de mondmaskerplicht en sociale afstand verleden tijd. Ook alle reisbeperkingen werden er opgeheven. Finland wil op 1 maart alle maatregelen op de schop. Zwitserland overweegt het.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: