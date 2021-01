Zo drastisch pakt Australië corona aan: één man besmet met Britse variant, meteen twee miljoen mensen in lockdown

De Australische miljoenenstad Brisbane gaat in lockdown. De autoriteiten grijpen onmiddellijk drastisch in nadat een schoonmaker besmet raakte met de zogenoemde Britse variant, die extra besmettelijk zou zijn. De besmette persoon werkt bij een hotel waar mensen in quarantaine zitten.

“Als we de verspreiding van deze besmettelijke virusstam, deze Britse stam, willen stoppen, moeten we direct optreden”, zei premier Annastacia Palaszczuk van de deelstaat Queensland. De ruim 2 miljoen inwoners van het gebied Greater Brisbane krijgen vanaf vrijdagavond te maken met een lockdown van drie dagen. Mensen moeten dan een geldige reden hebben om van huis te gaan.

De aankondiging leidde direct tot lange rijen bij winkels in de derde stad van het land. De autoriteiten benadrukken dat hamsteren onnodig is omdat supermarkten en andere essentiële bedrijven niet hoeven te sluiten. Ook mogen mensen hun huis nog verlaten om levensmiddelen te kopen. Ze moeten wel mondkapjes dragen in de openbare ruimte.

Ook de landelijke regering neemt nieuwe maatregelen om de virusvariant buiten de deur te houden. Reizigers die naar het land willen reizen, moeten kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest op het virus. Australië voerde vorig jaar al een inreisverbod in voor veel reizigers. Inwoners komen het land nog wel in, maar moeten dan verplicht in quarantaine in een hotel.

Het circa 25 miljoen inwoners tellende Australië heeft sinds het begin van de pandemie melding gemaakt van ruim 28.000 coronabesmettingen. Ook overleden ongeveer 900 coronapatiënten. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de nieuwe virusvariant daar wordt vastgesteld bij iemand die niet in quarantaine zit.

“Ik weet dat sommige mensen in Brisbane zich vandaag de vraag zullen stellen: ‘Waarom is dit noodzakelijk? Het gaat maar om één besmetting’”, reageerde de Australische premier Scott Morrison. “Maar dit is geen normaal geval. Dit is een heel speciaal geval en daardoor zijn we genoodzaakt om voor een heel andere aanpak te kiezen.”

Net na de aankondiging van de lockdown probeerden nog heel wat mensen de stad te verlaten. Op de weg speelden zich volgens Australische media “ongelofelijke scènes” af met auto’s die slechts ‘stapvoets’ konden rijden. Overal ontstonden lange files. De politie waarschuwde dat ze extra politiepatrouilles zou uitvoeren en nummerplaattechnologie zou gebruiken om chauffeurs uit Brisbane te identificeren en te onderscheppen. Ook op de luchthaven van Brisbane heerste grote drukte met mensen die nog snel een vlucht wilden nemen.

Premier Scott Morrison maande alle vakantiegangers aan ter plaatse te blijven en de stad niet te ontvluchten. “Ga nergens heen. Ga niet naar een andere staat of een ander deel van Queensland. Blijf de komende dagen waar je bent”, zei de premier vanmiddag (lokale tijd) tegen verslaggevers. “Als je ergens anders bent en je bent van plan ergens heen te gaan, doe dat dan niet.”

Contrast met Europese aanpak

Ook in meerdere landen van Europa is de Britse variant aan het circuleren, maar vooralsnog blijft een drastische aanpak uit. In het Verenigd Koninkrijk swingen de coronacijfers ondertussen de pan uit en is een groot deel van het land in lockdown gegaan. Ook van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet Europa “meer doen” met het oog op de “alarmerende situatie”, veroorzaakt door de nieuwe, besmettelijkere virusvariant die zich vanuit het Verenigd Koninkrijk ook naar andere landen verspreidt. De WHO schat dat de nieuwe virusvariant “geleidelijk aan de andere circulerende varianten in de regio zal vervangen, zoals we zien in het Verenigd Koninkrijk en ook in toenemende mate in Denemarken”.

Intussen hebben al 22 Europese landen gevallen van de nieuwe virusvariant op hun grondgebied gedetecteerd, aldus de WHO. In ons land kwamen tot nog toe vier besmettingen met de Britse coronavariant aan het licht. Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano verwacht echter dat dat aantal nog zal toenemen, “want we hebben nu heel wat teruggekeerde reizigers getest”, verklaarde hij aan onze redactie. Zo zouden er 2.000 mensen zijn teruggekeerd uit het Verenigd Koninkrijk. “Die mensen zijn getest en daar zaten positieve gevallen tussen. Ik verwacht dat toch op zijn minst bij een deel van die mensen die variant zal vastgesteld worden. Een dezer dagen zullen we dus mogelijk nieuwe gevallen hebben”, besloot de viroloog.