Zo dramatisch is coronasituatie in Frankrijk: “We worden gedwongen om te kiezen wie we redden”

De Franse autoriteiten lijken de derde golf maar niet onder controle te krijgen. Er liggen nu al meer coronapatiënten op intensieve zorg dan tijdens de tweede golf. Artsen staan stilaan weer voor hartverscheurende keuzes. Heel wat experts eisen een nieuwe algemene lockdown, inclusief sluiting van de scholen. De Franse president Emmanuel Macron richt zich vanavond om 20 uur in een toespraak tot de bevolking. De verwachting is dat de regering met harde maatregelen gaat komen.

In Frankrijk dreigt de derde golf in alle hevigheid toe te slaan. Dagelijks testen gemiddeld tussen de 30.000 en 45.000 mensen positief op het virus. De positiviteitsratio bedraagt 8,2 procent. Maar het is vooral de gigantische druk op de ziekenhuizen die de autoriteiten zorgen baart.

Hogere piek dan tweede golf

In totaal liggen er 28.500 Covid-19-patiënten op intensieve zorg en hiermee is de piek van de tweede golf, tijdens de herfst, zelfs al overschreden. Toen, op 16 november 2020, lagen er 4.903 mensen op intensieve zorg. Nu gaat het al om 5.072 mensen. Alleen in april vorig jaar lag het aantal nog hoger. Toen lagen ongeveer 7.000 coronapatiënten op de IC’s. Nu zijn vooral de ziekenhuizen in regio Île-de-France verzadigd. Ook in de regio Hauts-de-France is er stilaan wanhoop, met 88 procent bezette bedden. De situatie op de IC’s dreigt eveneens kritiek te worden in de regio’s Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est en Centre-Val de Loire.

Quote We kunnen niet langer zwijgen zonder de eed van Hippocra­tes te verraden. Groep van 41 ziekenhuisartsen

Een groep van 41 ziekenhuisartsen ondertekende zondag een artikel in de Franse krant Le Journal du Dimanche waarin werd gewaarschuwd dat artsen binnenkort moeten kiezen tussen patiënten bij noodbehandelingen. “We kunnen niet langer zwijgen zonder de eed van Hippocrates te verraden”, schrijven de artsen.

“We zijn behoorlijk zeker over het aantal bedden op de intensive care dat binnen twee weken nodig zal zijn, en we weten nu al dat onze capaciteit overschreden zal worden aan het einde van deze periode”, staat in de bijdrage in de krant. “In deze medische rampsituatie zullen wij gedwongen worden om keuzes te maken tussen patiënten om zo veel mogelijk levens te redden.”

Volledig scherm Kindertekeningen aan de muur van het Melun-Senart hospitaal nabij Parijs © REUTERS

Verantwoordelijkheid nemen

De artsen eisen dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt. “Door zorgverleners te laten kiezen welke patiënt moet overleven en welke patiënt moet doodgaan, ontvlucht de regering op hypocriete wijze haar verantwoordelijkheid. Het wordt tijd dat de regering duidelijk en publiekelijk de verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van haar politieke beslissingen voor de volksgezondheid.”

Ondertussen bevinden zich al 19 departementen (rode en roze departementen op onderstaande kaart) in lockdown en nog eens 24 departementen staan onder verscherpt toezicht (oranje departementen) omdat ook daar het virus sterk circuleert.

Volledig scherm Kaart met departementen in lockdown (rood = van kracht sinds 27 maart, roze = van kracht sinds 20 maart) en onder verscherpt toezicht (oranje). © BFM-TV

In meerdere Franse regio’s bedraagt de incidentie meer dan 200 op de 100.000 inwoners. In de regio Parijs zijn dat er zelfs meer dan 600. Het noopte de Franse autoriteiten om de bewegingsvrijheid daar al extra in te perken en de controles op te voeren.

Wetenschappers zeggen echter dat deze gedeeltelijke lockdown niet voldoende is om de regio’s met hoge besmettingsaantallen te beschermen tegen een verdere uitbraak van mutaties van Covid-19.

De Franse president verdedigde half maart zijn beslissing om geen derde lockdown in te voeren en scholen open te houden. Wel zei hij dat er waarschijnlijk meer maatregelen nodig zijn. Dat moment lijkt nu aangebroken. En zelfs een harde lockdown dreigt.

Volledig scherm President Emmanuel Macron op bezoek in een hospitaal in de buurt van Parijs. © Photo News

Nieuwe maatregelen

Om 9 uur vanmorgen is er een raad van start gegaan in het Elysée, die de nieuwe maatregelen moet uitwerken. Volgens Franse media zal er een forse bijsturing van het beleid komen, omdat de Franse president zelf het woord gaat voeren. Voor kleine aanpassingen van de bestaande beperkingen zou een toespraak van premier Jean Castex volstaan, zo wordt geopperd.

Er wordt verwacht dat er maatregelen zullen worden genomen om het aantal ernstig zieke coronapatiënten te spreiden. Dan zouden patiënten naar een andere regio kunnen worden overgeplaatst waar minder coronapatiënten in behandeling zijn. Mogelijk biedt de overheid dan financiële steun aan familieleden om de patiënten te kunnen bezoeken.

Volledig scherm Mensen met mondmasker aan de Eiffeltoren in Parijs. © EPA

Harde lockdown

Ook ligt naar verluidt een sluiting van de scholen op tafel. De ‘gezondheidsdefensieraad’ zou nog een stap verder kunnen kunnen gaan en behalve de sluiting van scholen ook weer een keiharde lockdown kunnen invoeren met enkel essentiële winkels open en de bevolking ook overdag onder een soort huisarrest.

Fransen zouden dan dag en nacht met een document de deur uit moeten om aan te geven dat het noodzakelijk is dat ze niet thuis zijn. De maatregelen worden in principe genomen voor de negentien departementen die al onder strengere maatregelen vallen, maar daar zouden meer departementen aan kunnen worden toegevoegd.

Om 20 uur vanavond licht Macron de nieuwe maatregelen in een toespraak toe.

