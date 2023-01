Zo dramatisch hoog zijn de verliezen voor Wagner-groep werkelijk: "Slechts 10 procent overleeft”

‘De maniak van Angarsk’: wreedste seriemoor­de­naar van Rusland wil zich aansluiten bij Wag­ner-huurleger

Mikhail Popkov (58), een van de wreedste seriemoordenaar van Rusland, heeft op de Russische staatstelevisie meegedeeld dat hij zich wil aansluiten bij het beruchte Wagner-huurleger. De ex-politieagent, die bekendstaat als ‘de maniak van Angarsk’, is veroordeeld voor maar liefst 78 moorden, al zou hij er in totaal zeker 83 hebben gepleegd. Zijn voornaamste slachtoffers waren vrouwen tussen 16 en 40 jaar. Popkov beschreef zichzelf in het verleden als een “schoonmaker” die zijn stad “wou zuiveren van prostituees”.

18 januari