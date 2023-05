ANALYSE. De vreugde van de Russen om Bachmoet zou wel eens van korte duur kunnen zijn

“Vandaag is de stad alleen nog in ons hart.” Met die woorden leek de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vanochtend toe te geven dat Bachmoet gevallen is. Het is pijnlijk voor Zelensky om die bekentenis net nu te moeten doen. Vanop de G7-top in Japan en terwijl zijn land zich klaarmaakt voor een tegenoffensief. Maar wat betekent het écht? De vreugde van de Russen zou wel eens van heel korte duur kunnen zijn.