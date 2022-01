Zinkende wolkenkrabber in San Francisco gaat langzaam maar zeker Toren van Pisa achterna. Ingenieurs hopen redding te brengen

De ‘Millennium Tower’ in San Francisco is een indrukwekkende wolkenkrabber in het hartje van de Amerikaanse stad, maar vooral ook een gebouw met grote problemen. De hoge toren is aan het zinken en staat daardoor elk jaar schever en schever. Vorig jaar kantelde de glazen kolos nog eens opnieuw 7,6 centimeter naar zowel het noorden als het westen, blijkt uit een recente hoorzitting. Ingenieurs moeten de constructieproblemen in 2022 zien op te lossen, schrijft CNN.

De Millennium Tower, gelegen in 301 Mission Street in de beroemde techstad San Francisco, is een luxueuze woontoren van 58 verdiepingen hoog. Het prestigieuze project van omgerekend 305 miljoen euro werd afgeleverd in 2009 en bestaat uit 419 (veelal peperdure) luxeappartementen. Met een hoogte van bijna 197 meter is het de vierde hoogste toren in heel San Francisco en het hoogste residentiële gebouw in de stad.



Tot daar het goede nieuws. Want wie het chique gebouw nadert, kan al aan de barsten op de stoep zien dat er één en ander niet pluis is. De toren zakt weg in de grond en komt elk jaar een beetje schever te staan.

Schever en schever

De bewoners, onder meer sportsterren en techbazen uit Silicon Valley die miljoenen spendeerden aan een luxeflat in de wolkenkrabber voor ze doorhadden dat die aan het zinken was, werden in 2016 op de hoogte gebracht van de problemen. En de Millennium Tower werd in de VS prompt beroemd en berucht als 'de scheve toren van San Francisco'.



Nu er alweer een jaar is gepasseerd, kan er een nieuwe huidige stand van zaken worden opgemaakt. Wat blijkt? In 2021 is de wolkenkrabber nog eens ongeveer 7,6 centimeter verder gekanteld, meldt CNN. Daardoor leunt de toren inmiddels 61 centimeter naar het westen en 20 centimeter naar het noorden. Het gebouw is ook al liefst 46 centimeter dieper in de grond gezonken. Als het kantelen aan het huidige tempo doorgaat, zou het gebouw binnen een paar jaar het punt kunnen bereiken waarop de liften en het sanitair niet meer werken.

Stabilisatieproject

Dat moet natuurlijk vermeden worden. Ingenieurs zijn dan ook volop bezig om het flatgebouw gestabiliseerd te krijgen, via een ‘fix’ die na jaren vol rechtszaken en hoorzittingen werd aangekondigd in oktober 2020 en zeker 100 miljoen dollar (87 miljoen euro) zal kosten. Later dit jaar moet ‘operatie stabilisatie’ afgerond zijn.

Uit een stedelijke hoorzitting van vorige week blijkt dat het hele kantelgebeuren intussen wel nog maanden zal doorgaan. Experts wijzen onder meer naar nabije bouwprojecten en een proces van ‘ontwatering’, waardoor de bodem onder de toren zwakker wordt. En de stabiliseringswerken die onder het gebouw zelf aan de gang zijn, bieden niet meteen een oplossing. “We starten het nieuwe jaar zoals we het vorige jaar en vele jaren daarvoor eindigden: met de Millennium Tower die blijft zinken en kantelen”, vatte stadstoezichthouder Aaron Peskin volgens NBC News de meeting samen.

Steunpilaren

De hoofdingenieur van het stabilisatieproject, Ronald Hamburger, verwacht dat het scheefzakken zal blijven doorgaan tot zeker september, terwijl ingenieurs intussen met behulp van hydraulische krikken nieuwe steunpilaren installeren - betonnen kolommen ingekapseld in staal - die meer dan 76 meter in het fundament onder het gebouw zullen reiken en de hele constructie moeten verankeren.



“Van zodra deze palen geïnstalleerd zijn, zal een deel van het gewicht van het gebouw getransfereerd worden naar die palen, waardoor de grote druk op de oude materialen verminderd wordt en het gebouw gestopt wordt in het kantelproces”, legde Hamburger uit. Volgens hem kan een deel van de kanteling mogelijk ook teruggedraaid worden op die manier. “Omdat de stabilisatie nog volop in aanbouw is, is het gebouw op dit moment nog niet geholpen met de werkzaamheden. Het zinken zal pas stoppen als de pilaren in de fundamenten worden geslagen en worden vastgemaakt aan de huidige fundering.”

Toren van Pisa

Overhellende torens komen wel vaker voor, als het over heel oude architectuur gaat. De beroemdste scheve toren ter wereld is de ‘Toren van Pisa’ in Italië. Daar wordt de toren in San Francisco nu smalend met vergeleken. Tja, een bewoonde, moderne en erg luxueuze wolkenkrabber in één van de duurste steden in de VS die helemaal scheef zakt, dat zie je niet elke dag.

Quote Het probleem met een leunend groot gebouw is dat je kan zien dat het leunt, en dat vinden mensen niet leuk.

“Het probleem met een leunend groot gebouw is dat je kan zien dat het leunt, en dat vinden mensen niet leuk”, legde ingenieur John Burland eerder uit aan CNN. “Het mag nog veilig zijn, de huiseigenaars in het gebouw gaan niet blij zijn.” Inderdaad. Ook Hamburger benadrukte vorige week dat het gebouw veilig is voor de bewoners en ook veilig blijft, zelfs bij stevige aardbevingen (de stad aan de oostkust ligt op de breuklijn van San Andreas en is daardoor gevoelig aan bevingen, red.). Maar de hoofdingenieur botste toch op vooral boze een ongeruste eigenaars. Zij vrezen niet alleen voor hun veiligheid, maar ook dat hun miljoenenflats niets meer waard zijn.

