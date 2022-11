"Zijn wij ook geen mensen?": CNN geeft telefoongesprek tussen Russische soldaat en zijn vriendin vrij

Presenta­tor Russische staatstele­vi­sie duidelijk geïrri­teerd nadat gast hem uitbrander geeft over “obscene en misdadige” uitspraken

In een opmerkelijk fragment uit de talkshow van Vladimir Solovyov (58) op de Russische staatszender ‘Russia-1' is te zien hoe een van de panelleden kritiek uit op de grove uitspraken van de presentator. Tijdens een recente uitzending zei Solovyov dat de Oekraïense steden Kiev en Charkiv “van de aardbodem moeten verdwijnen”. Een van de gasten, een Israëlische diplomaat, was het echter niet eens met die “obscene” bewering. “Het is misdadig om vreedzame steden te bombarderen”, reageerde hij.

22 november