Zijn gehavende gezicht schokte de wereld: familie van Emmett Till (14) eist alsnog arrestatie van vrouw in beruchte lynch-moordzaak uit 1955

Bijna 70 jaar na gruwelijke lynchpar­tij op 14-jarige jongen aanhou­dings­be­vel gevonden in kelder: familie wil dat vrouw alsnog opgepakt wordt

Speurders die in de kelder van een gerechtsgebouw in de Amerikaanse staat Mississippi op zoek waren naar nieuw bewijsmateriaal in de zaak rond een gruwelijke lynchpartij op een 14-jarige zwarte jongen in 1955, hebben een niet-uitgevoerd aanhoudingsbevel gevonden. Familie van de vermoorde Emmett Till wil dat de witte vrouw voor wie het werd uitgeschreven, alsnog wordt opgepakt én aangeklaagd. Want Carolyn Bryant Donham zou nog in leven zijn.

30 juni