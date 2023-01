Zijn dit de eerste beelden van Belgische pantserhouwitsers op het slagveld in Oekraïne?

Er was vorig jaar heel wat te doen over de houwitsers en de “schandalig lage prijs” waarvoor ze in 2015 van de hand werden gedaan door het Belgische leger. In een Kamerdebat in juni moest minister van Defensie Ludivine Dedonder zich verantwoorden voor de verkoop van de houwitsers. Zij kon enkel zeggen dat het legertuig in 2015 onder de bevoegdheid van toenmalig defensieminister Steven Vandeput (N-VA) aan het bedrijf Flanders Technical Supply werden verkocht.