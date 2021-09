Ziekenhuis New York sluit afdeling materniteit omdat personeel opstapt wegens vaccinverplichting

Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat New York ziet zich genoodzaakt om de afdeling materniteit tijdelijk te sluiten, omdat het kampt met een enorm tekort aan personeel. Veel verpleegkundigen hebben immers hun ontslag ingediend omdat ze zich niet kunnen vinden in de verplichte vaccinatie tegen Covid-19.

Tijdens zijn bewind bepaalde voormalig gouverneur van New York Andrew Cuomo, die vorige maand opstapte, dat alle werknemers in de New Yorkse gezondheidszorg gevaccineerd moeten worden. Ziekenhuispersoneel en medewerkers van instellingen voor langdurige zorg dienen tegen 27 september hun eerste dosis te krijgen.

Maar in het Lewis County General Hospital in Lowville in het noorden van New York, zijn tientallen personeelsleden opgestapt omdat ze zich niet willen laten vaccineren. Op de afdeling materniteit dienden zes medewerkers hun ontslag in. Zeven andere medewerkers van de dienst zijn ook nog niet gevaccineerd. Het is nog onduidelijk of zij alsnog hun prikje zullen halen of ook zullen vertrekken.

Daarmee komt de zorgverlening in het ziekenhuis ernstig in het gedrang en ziet het hospitaal zich genoodzaakt om zijn afdeling materniteit tijdelijk te sluiten. Volgens Gerald Cayer, directeur gezondheidszorg in Lewis County, is het ziekenhuis vanaf 25 september “niet in staat om de kraamafdeling en de afdeling voor pasgeborenen veilig te bemannen”. Hij voegt eraan toe dat andere afdelingen in het ziekenhuis ook gevaar lopen als de werknemers zich niet laten vaccineren.

“We staan voor een uitdaging met het vaccinatiemandaat,” aldus Cayer tijdens een persconferentie. “Het aantal ontvangen ontslagbrieven laat ons geen andere keuze dan bevallingen te pauzeren.”

“Zeer hoog risico”

Vrijdag hadden al 30 werknemers van het Lewis County General Hospital ontslag genomen. Het betreft vooral verpleegkundigen, therapeuten en technici. 30 anderen hebben tot nu toe één dosis van het vaccin gekregen. In Lewis County, waarvan Lowville deel uitmaakt, hebben minstens 464 medewerkers uit de gezondheidszorg zich al laten vaccineren. De vaccinatiegraad in de sector bedraagt er nu 73 procent. Daarnaast zijn er 165 werknemers die nog niet zijn gevaccineerd en nog niet hebben laten weten wat hun plannen zijn, nu de deadline van 27 september nadert.

Lewis County had vrijdag 2.626 bevestigde gevallen van Covid-19. Volgens de staat heeft de county een “zeer hoog” risiconiveau. Slechts zo’n 46 procent van de bevolking van de county is volledig gevaccineerd.

