Zeventig migranten vermist op Middellandse Zee

“Ze zijn vertrokken uit Al Khums en hebben verscheidene keren onze lijn gebeld”, zegt de vrijwilligersorganisatie, die een hulplijn voor migranten in nood beheert.

“Toen we het contact verloren, bevonden ze zich in het opsporings- en reddingsgebied van Malta, op elf zeemijl (twintig kilometer) van de Italiaanse wateren. Maar er zijn geen gegevens over hun redding of aankomst. De autoriteiten doen er het zwijgen toe”, zo staat in een mededeling op Twitter.

“Hoe kunnen 70 mensen op zee verdwijnen, op enkele kilometers van het vasteland? Wat is er met hen gebeurd? Waarom weigeren de Maltese en Italiaanse autoriteiten eerst om hen te redden en vervolgens om informatie te verstrekken over hun lot?”, klinkt het nog.

Libië is een belangrijk transitland voor duizenden migranten die elk jaar proberen om Europa te bereiken via de Middellandse Zee. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn in de eerste acht maanden van dit jaar minstens 1.369 mensen bij die gevaarlijke overtocht om het leven gekomen.

In Libië zijn bij een razzia in de hoofdstad Tripoli overigens 4.000 migranten opgepakt. Dat melden de autoriteiten. Ze worden overgebracht naar een vluchtelingencentrum. Volgens Libië gaat het om illegale vluchtelingen van verschillende nationaliteiten. Later zullen ze over andere kampen worden verdeeld.

Foltering

Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren over het lot van migranten in Libië. Ze riskeren foltering, seksueel misbruik en slachtoffer te worden van mensensmokkel. De Libische vluchtelingenkampen zijn dan weer onhygiënisch, overbevolkt en vluchtelingen riskeren er te worden uitgebuit.

