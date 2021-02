Zeventien strijders omgekomen bij Amerikaanse bombardementen in Syrië

Vilvoorde Vilvoordse Syrië­strijd­ster pas in mei voor rechter

25 februari De teruggekeerde Syriëstrijdster Noura Firoud zal zich pas op 6 mei moeten verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank. Die had haar in februari 2019 al bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld, maar Firoud verbleef op dat moment nog in Syrië en was spoorloos. In augustus bood ze zich aan bij de Turkse autoriteiten, waarna ze midden oktober werd overgebracht naar België.