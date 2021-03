Zeventien staten klagen regering-Biden aan om geschrapte oliepijplijn

President Biden schiet meteen in actie: VS volgen klimaatak­koord Parijs weer en worden opnieuw lid van WHO

20 januari Amerikaans president Joe Biden heeft meteen na zijn eedaflegging een aantal documenten ondertekend in het Capitool. Zo officialiseerde hij de benoemingen van zijn regeringsleden. Eerder raakte al bekend dat Biden meteen een hele reeks beslissingen van zijn voorganger Donald Trump zou willen terugdraaien en ook dat deed hij vandaag al. Zo gaf hij vanuit het Oval Office in het Witte Huis de opdracht de VS opnieuw te laten deelnemen aan het klimaatakkoord van Parijs, wordt het land weer lid van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, en komt er een einde aan het inreisverbod voor moslimlanden.