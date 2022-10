Zeventien kinderen omgekomen bij Indonesische stadionramp

RECONSTRUC­TIE. Hoe 125 voetbalsup­por­ters sterven na rellen en paniek: “Indonesië is de gevaarlijk­ste plek in Azië om naar een voetbal­match te kijken”

In Indonesië zijn zeker 125 voetbalfans om het leven gekomen door rellen en paniek na een voetbalmatch tussen twee aartsrivalen. Heel wat slachtoffers overleden in de massa door verstikking nadat de politie met traangas spoot, terwijl dat volgens de FIFA verboden is in stadions. Het gaat wereldwijd om een van de ergste rampen in een voetbalstadion ooit. Hoe kon het zo fout lopen?

2 oktober