Zeventien doden in Iran bij protesten na dood Mahsa Amini (22), Amnesty International vraagt VN stappen te ondernemen

Bij protesten naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini zijn in Iran nu al zeventien doden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe balans die donderdag verspreid werd op de staatstelevisie. De ngo Human Rights Watch spreekt over 31 doden. De slachtoffers zijn manifestanten en leden van de veiligheidsdiensten. De Iraanse autoriteiten kondigen aan de toegang tot onder andere Instagram en WhatsApp grotendeels te verhinderen. Amnesty International vraagt de wereldleiders die in New York zijn samengekomen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, concrete stappen te ondernemen om een einde te maken “aan de voortdurende crisis van straffeloosheid in Iran”.

De protesten begonnen zes dagen geleden en situeren zich overal in Iran. In Iraans Koerdistan, waar de jonge vrouw vandaan kwam, waren de protesten het grootst. Amini overleed vrijdag in een ziekenhuis, nadat ze drie dagen in coma had gelegen. Ze was op 13 september opgepakt door de zedenpolitie tijdens een bezoek aan de Iraanse hoofdstad Teheran.

Een video, vrijgegeven door de Iraanse staatstelevisie, toont het moment dat Amini in elkaar zakt na haar arrestatie door de Iraanse zedelijkheidspolitie. Iraanse politie noemt haar dood een “ongelukkig voorval”. Iraanse functionarissen zeiden dat Amini vrijdag overleed na een “hartaanval” afgelopen dinsdag. Haar familie zei echter dat ze geen bestaande hartkwaal had. Ook de actievoerders geloven er weinig van.

Iraanse autoriteiten kondigen strenge internetbeperkingen aan

De autoriteiten hebben strenge internetbeperkingen aangekondigd. Zo zou de toegang tot onder andere Instagram en WhatsApp grotendeels verhinderd worden, zo berichten lokale media donderdag. Adam Mosseri, de baas van Instagram, bevestigt het nieuws in een tweet.

Sinds het blokkeren van socialemediaplatformen als YouTube, Facebook, Telegram, Twitter en Tiktok de afgelopen jaren in Iran, waren Instagram en WhatsApp de meest gebruikte applicaties in het land. Iran is erg streng wat betreft toegang tot het internet, maar vooral tot sociale media. Zonder anticensuursoftware zijn de meeste webpagina’s die zich buiten het land bevinden ontoegankelijk.

Amnesty International vraagt om stappen te ondernemen

Amnesty International verzamelde ooggetuigenverslagen en analyseerde foto’s en video’s van de protesten en zegt donderdag bewijs te hebben van “het onwettige gebruik van geweld door de veiligheidstroepen, zoals hagel en andere metalen kogeltjes, traangas, waterkanonnen, en wapenstokken”. De mensenrechtenorganisatie documenteerde het overlijden van zes mannen, een vrouw en een kind. Vier van hen zouden overleden zijn aan verwondingen die veroorzaakt werden door kleine kogeltjes die van dichtbij werden afgevuurd.

“De wereldwijde woede en medeleven over de dood van Mahsa Amini moeten worden opgevolgd door concrete stappen door de internationale gemeenschap om de crisis van systematische straffeloosheid aan te pakken. Door de straffeloosheid blijven foltering en buitengerechtelijke executies door de Iraanse autoriteiten plaatsvinden, zowel achter de gevangenismuren als tijdens protesten”, zegt Diana Eltahawy van Amnesty International. Daarom moeten de leiders in New York internationale onderzoeksprocedures steunen, klinkt het

