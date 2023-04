Zeventien Belgen geëvacueerd uit Soedan, nog twintigtal ter plaatse “maar zij geven niet aan te willen vertrekken”

Er zijn intussen al zeventien Belgen en rechthebbenden (de leden van het kerngezin) geëvacueerd uit Soedan, waar vorige week een gewapend conflict losbarstte. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) dinsdag gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. In het land bevinden zich momenteel nog een twintigtal landgenoten, maar een groot deel van hen heeft niet aangegeven te willen vertrekken.

Sinds afgelopen weekend werken verschillende landen samen om elkaars onderdanen uit Soedan weg te halen. België werkt samen met Frankrijk en Nederland om de Europeanen die dat willen, zo snel mogelijk te evacueren.

Van de 42 Belgen en rechthebbenden die volgens Buitenlandse Zaken in het land verbleven, zijn er intussen zeventien geëvacueerd, zegt minister Lahbib. Zestien van hen zijn geëvacueerd via de lucht, eentje via de weg, aldus de minister. “Er is nog een aantal mensen onderweg.”



“Ongeveer twintig mensen zijn nog ter plaatse. De meerderheid van hen geeft aan niet te willen vertrekken. Zij blijven voorlopig dus nog in Soedan, maar we blijven in contact staan met hen”, zegt minister Lahbib.

Die geëvacueerden zijn opgevangen op een veilige plek in de regio, bijvoorbeeld in Djibouti of in Jordanië, of reisden door naar Europa, geeft de minister nog aan.

Duitsland

inds de nacht van maandag op dinsdag coördineert het Duitse leger de vliegbewegingen naar een als verzamelpunt gebruikte militaire luchthaven nabij Khartoem. Die opdracht nam Duitsland over van Frankrijk.

Er wordt al meer dan een week gevochten in Soedan, een van de armste landen van de wereld, tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Honderden mensen zijn al omgekomen in het conflict. De rivaliserende groepen stemden intussen in met een staakt-het-vuren van drie dagen, dat om middernacht is ingegaan.

KIJK OOK. Dit moet je weten over het conflict in Soedan