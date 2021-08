Zevenentwintig doden bij overstromingen in Turkije: “Wagens meegesleurd en huizen vernield in drie steden”

Bill Gates bereid tot miljarden­in­ves­te­ring in Amerikaans infrastruc­tuur­plan

10:13 Microsoft-oprichter Bill Gates belooft via zijn klimaatfonds 1,5 miljard dollar (bijna 1,3 miljard euro) te investeren in projecten in de Verenigde Staten als de Amerikaanse regering het programma goedkeurt om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat kolossale investeringsplan wordt momenteel door het Amerikaanse Congres behandeld.