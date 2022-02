Zeven vragen over SWIFT en of Rusland daar veel last mee gaat krijgen

België maakt 3 miljoen euro vrij voor humanitai­re hulp Oekraïne

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir heeft 3 miljoen euro vrijgemaakt voor extra humanitaire hulp aan Oekraïne. Dat meldt de minister zondag in een persbericht. “Ik maak me grote zorgen over de situatie in Oekraïne”, zegt Kitir. “Elke dag zien we de situatie slechter worden. Meer dan honderdduizend mensen zijn al op de vlucht geslagen en nog meer zullen volgen. De schade is enorm. We laten de mensen in Oekraïne niet in de steek.”

10:19