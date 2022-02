Zeven ton coke met bestemming België ontdekt, twee gruwelijke moorden na drugsvangst

De Wever en Rotterdam­se evenknie Aboutaleb willen strijd tegen drugssmok­kel opvoeren: “Controle op álle fruittrans­por­ten uit risicolan­den”

België en Nederland moeten veel zwaarder inzetten op het tegengaan van cocaïnesmokkel uit Colombia en andere Zuid-Amerikaanse landen. Zo moeten de Rotterdamse en Antwerpse haven nog strenger worden beveiligd en zouden álle fruittransporten uit risicolanden moeten worden gecontroleerd. Dat stellen Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb en zijn Antwerpse evenknie Bart De Wever in een gezamenlijke brief aan de Nederlandse premier Mark Rutte en de Begische premier Alexander De Croo. De twee burgemeesters reisden vorige week door Colombia, Panama en Costa Rica en zeggen op basis van hun bevindingen dat Nederland en België veel meer moeten doen om de toevoer van cocaïne naar de havens van Rotterdam en Antwerpen te stoppen. “We kunnen dit probleem niet bij deze landen alleen laten”, schrijven ze in hun brief.

13 februari