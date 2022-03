Zeven miljoen gesmokkelde sigaretten verstopt in koelwagen met yoghurt

Het Westen heeft een mol in Moskou en wellicht zelfs meer dan één

In Oekraïne zijn er moordcomplotten tegen president Volodymyr Zelensky verijdeld doordat Russische spionnen die aan Kiev hadden verklapt. En eerder wees de grondige kennis die ze in Washington hadden over Poetins aanvalsplan ook al op het bestaan van een mol. Alles wijst er dus op dat er een nieuwe Oleg Smolenkov actief is — de infiltrant in de top van het Kremlin die enkele jaren geleden in allerijl weggehaald werd.

9:03