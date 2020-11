Zeven migranten willen naar Milaan en kruipen in container. Maanden later worden hun lichamen ontdekt in Paraguay

Toen zeven Noord-Afrikaanse mannen in juli in een container klommen in een rangeerstation in Servië, hoopten ze een paar dagen later aan te komen in Milaan. In plaats daarvan werd de container overgeladen op een schip in een Kroatische haven om na veel omzwervingen aan te komen in Asunción, de hoofdstad van Paraguay. Daar werden hun lichamen uiteindelijk ontdekt op 23 oktober . Hoe is het zover kunnen komen? De Britse krant The Guardian heeft hun tocht gereconstrueerd.

De verstekelingen werden aangetroffen in een kleine ruimte tussen een lading kunstmest en het dak van de container. “De bevoorrading die ze bij zich hadden - koekjes, flessen water en voedsel in blikjes - was genoeg voor 72 uur”, stelde openbaar aanklager Marcelo Saldivar ter plaatse vast. De politie vond ook zakken met kleren en een verluchtingsopening in het deel van de container waar de lichamen werden aangetroffen.

Pogingen om de verstekelingen te identificeren en hun doodsoorzaak vast te stellen, werden belemmerd door de vergevorderde staat van ontbinding van de lichamen. Maar afbeeldingen van de identiteitskaarten die in de container werden gevonden, circuleerden al snel online. In Servië traden vrienden van de mannen naar voren, onder wie Smail Maouch, een Algerijnse man die momenteel in een vluchtelingenkamp in de Servische stad Šid zit.

Maouch zei dat hij meer dan een jaar in het kamp had verbleven met een aantal van de mannen, die hij identificeerde als Zugar Hamza en Sidahmed Ouherher uit Algerije, Ahmed Belmiloudi, Said Rachir, Rachid Sanhaji en Mohamed Hadoun uit Marokko, en Yessa Aymen uit Egypte.

Quote Toen ze dagenlang verdwenen waren, wist ik dat ze het hart van Europa niet zouden bereiken Vriend Smail Maouch

Maouch zei dat Zugar Hamza in juli telefonisch contact met hem had opgenomen om hem te vragen mee te gaan op de 900 km lange reis naar Milaan. Maar Maouch was in Bosnië na een mislukte poging om de grens met Kroatië over te steken. “Toen ze dagenlang verdwenen waren, wist ik dat ze het hart van Europa niet zouden bereiken,” zei hij. “Ik wist zeker dat ze dood waren.”

Egypte, Spanje, Argentinië

De trein met de container ging niet zoals verwacht via de Kroatische hoofdstad Zagreb naar Milaan. In plaats daarvan spoorde hij naar de Kroatische haven Rijeka, waar de container op een schip werd overgeladen. Daarna passeerde de container in Egypte, Spanje en over de Atlantische Oceaan ging het dan naar Argentinië, waar de tocht stroomopwaarts verderging naar Asunción in Paraguay.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maouch zei dat het niet de eerste keer was dat migranten die zich in een container verstopten in Šid, onbewust naar de haven in Kroatië werden gevoerd. In andere gevallen waren ze er echter in geslaagd om tijdig alarm te slaan.

De moeder van de Algerijnse verstekeling Sidahmed Ouherher verscheen op de Algerijnse televisie en deed een oproep om de stoffelijke resten van de mannen snel te repatriëren. Maar dat kan nog even duren, want de Paraguayaanse autoriteiten zijn nog steeds bezig om de identiteit van de verstekelingen officieel te bevestigen.

Twee mannen, die naar verluidt de zeven migranten in de container hebben ‘opgesloten’, zijn ondertussen in Servië gearresteerd op beschuldiging van mensenhandel.