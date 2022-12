Zeven jongeren ontsnapt uit jeugdgevangenis in Milaan

Koerdische rapper wint beroep tegen doodvonnis in Iran

Een Iraans-Koerdische rapper won in Iran zijn beroep tegen het doodsvonnis dat eerder tegen hem uitgesproken was. De man was ter dood veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij de protesten die sinds september plaatsvinden in het land. De Iraanse autoriteiten konden hun beschuldigingen niet hardmaken, dus vervalt de aanklacht.

10:53