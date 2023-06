Zeven gewonden nadat luchtballon hoogspanningslijn raakt in Frankrijk

Moeder gaat op vakantie en laat dochtertje alleen thuis: baby van 16 maanden overleden

Een baby van 16 maanden werd in de Amerikaanse stad Cleveland “extreem uitgedroogd” gevonden. De 31-jarige Kristel Candelario was ruim een week met vakantie naar onder meer Puerto Rico en had haar kind al die tijd alleen in huis achtergelaten zonder verzorging.