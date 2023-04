Zeven gewonden door auto die op menigte inreed in Bordeaux: beelden tonen hoe bestuurder uit de bocht vliegt

Lek Amerikaan­se staatsge­hei­men: 21-jarige militair die chatgroep beheerde opgepakt

De geheime Amerikaanse overheidsdocumenten die vorige week werden gelekt, werden voor het eerst openbaar gemaakt in een chatgroep van enkele tientallen tieners en jongeren in de staat Massachusetts. De leider van de groep, Jack Teixeira, is een 21-jarige militair die werkt op een luchtmachtbasis in Massachusetts. Hij werd donderdag gearresteerd nadat de autoriteiten in zijn woning binnenvielen en komt naar verwachting vrijdag al voor de rechter.