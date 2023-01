Zeven doden bij tweede schietpartij in drie dagen in Californië: beelden tonen hoe politie schutter op de grond werkt

Kleinzoon (26) van oprichters dansclub in Alhambra ontfutsel­de wapen van dodelijke schutter (72) Monterey Park en voorkwam waarschijn­lijk tweede bloedbad

Nog geen twintig minuten nadat de 72-jarige Huu Can Tran in een danszaal in Monterey Park tien mensen had doodgeschoten, dook hij vier kilometer verder opnieuw gewapend op, ditmaal in een dansclub in Alhambra. De 26-jarige kleinzoon van de oprichters van de dansschool kon de man zijn wapen afhandig maken en voorkwam zo ongetwijfeld een veel groter bloedbad. De schietpartij in Monterey Park staat te boek als de dodelijkste in de VS sinds het bloedbad in Uvalde afgelopen mei.

23 januari