Zeven doden bij schietpartij in Walmart in VS: “Werknemer schoot in kantine op collega’s”

UpdateBij een schietpartij in een Walmart-winkel in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Virginia zijn zeven doden gevallen. Onder de doden is ook de vermoedelijke schutter. De man was een werknemer van de supermarkt en zou tijdens een pauze het vuur hebben geopend op zijn collega’s, waarna hij zichzelf doodschoot. De schietpartij was al beëindigd toen de politie ter plaatse kwam.

Het drama vond dinsdagavond rond 22 uur lokale tijd plaats in een grote Walmart-supermarkt in Chesapeake, een stad met ruim 250.000 inwoners aan de Amerikaanse oostkust.



Een werknemer van de winkel zou tijdens zijn pauze in de kantine plots zijn collega’s onder vuur hebben genomen, waarna hij ook zichzelf van het leven beroofde met zijn pistool. In totaal vielen er zeven doden, waaronder de dader. Er is ook sprake van nog vier gewonden. Zij worden behandeld in ziekenhuizen.

Lees ook 5 mensen vermoord bij schietpartij in LGBTQ+-nachtclub: minister van Justitie van Colorado gaat uit van haatmisdrijf

Volledig scherm De schutter is een werknemer van Walmart. © AP

De politie rukte massaal uit. Toen ze ter plaatse kwam, was de schietpartij al beëindigd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bevestigd door de politie. Wel wordt bevestigd dat de man een werknemer was van het filiaal. Zijn motief is nog onduidelijk.

“We zijn geschokt door deze tragische gebeurtenis in onze winkel in Chesapeake”, zegt winkelgigant Walmart over het bloedbad. “We bidden voor de slachtoffers, de gemeenschap en onze medewerkers. We werken nauw samen met de autoriteiten en focussen op het ondersteunen van onze werknemers”, klinkt het.

Volledig scherm Tijdens een pauze nam hij in de kantine zijn collega's onder vuur, waarna hij zichzelf doodschoot. © ANP / EPA

Biden betreurt “zinloze daad van geweld”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de schietpartij intussen veroordeeld als een “zinloze daad van geweld”, vlak voor het traditionele Amerikaanse familiefeest Thanksgiving.

“Nog meer tafels over het hele land zullen stoelen hebben die leeg zullen blijven bij Thanksgiving”, aldus de president in een persbericht van het Witte Huis. Hij verwees daarin ook naar de drie leden van een Amerikaanse football-ploeg die tien dagen eerder in Virginia waren gedood tijdens een schietpartij. Biden drong opnieuw aan op meer actie tegen het bezit van vuurwapens.

Volledig scherm President Joe Biden drong in een statement nog maar eens aan op meer actie tegen het bezit van vuurwapens in de VS. © ANP / EPA

Afgelopen weekend schoot een man in Colorado Springs op bezoekers van een gayclub, waarbij vijf doden en achttien gewonden vielen. Volgens de telling van gunviolence.org zijn er in de VS dit jaar al meer dan zeshonderd ‘mass shootings’ geweest. Daarmee worden schietpartijen bedoeld waarbij meer dan vier mensen worden geraakt door kogels zonder de dader mee te tellen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP