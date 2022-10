“Zeven doden bij Russische raketaanval op markt in oosten van Oekraïne”

Forensisch expert geeft in opmerkelij­ke video uitleg over doodsoor­zaak Natacha de Crombrugg­he: “Er was een klap op het hoofd”

Een gerechtelijk expert heeft aan de Peruaanse krant ‘El Popular’ uitleg gegeven over de doodsoorzaak van de Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe (28). Forensisch expert Dany Humpire Molina legt in een opmerkelijke video uit dat Natacha door “een klap op het hoofd” is gestorven. De ouders van Natacha hebben intussen de beloning van 15.000 dollar betaald die ze hadden beloofd aan wie hen info zou bezorgen over hun dochter.

11 oktober