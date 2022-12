Zeven doden bij explosie in Turks kebabrestaurant

Eerste legale cannabis­win­kel in New York opent deuren

In de Amerikaanse grootstad New York kunnen consumenten sinds donderdag voor het eerst in de geschiedenis van de staat terecht in winkel die legaal marihuana verkoopt voor consumptiedoeleinden. Het New Yorkse parlement maakte in maart 2021 de weg vrij voor de legalisatie van marihuana voor recreatief gebruik.

10:41