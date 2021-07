Zeven doden bij aanslag op Koerdische familie in Turkije

‘Patroon van aanslagen op Koerden’

Maar voor de pro-Koerdische Democratische Volkspartij (HDP) passen de moorden in Konya in een patroon van aanslagen op Koerden, dat de laatste jaren is toegenomen. De zevenvoudige moord is de tweede dodelijke aanslag op Koerden in Konya in een maand tijd.