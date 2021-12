Zeven blauwhelmen gedood door een explosief in centrum van Mali

ONDERZOEK. "Onze broeders hebben de Belgen verdreven." Hoe een militair uit Aarschot 28 jaar geleden door Al-Qaida gedood lijkt te zijn

“Plunderaars.” Zo werden de daders omschreven na de dood van Jürgen Fraussen. Die Belgische helikopterpiloot stierf in 1993 als blauwhelm in Somalië. Lafhartig in een hinderlaag gelokt. Maar 28 jaar na datum vonden wij tekenen dat Fraussen door Al-Qaida is gedood. “Onze broeders hebben de Belgen verdreven”, zo schreef een kopstuk van de terreurgroep in een document uit die tijd. “Met veel kogels en veel bloedvergieten.”

19 september