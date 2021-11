Zeven artsen besmet met corona na congres van antivaxers in Florida over alternatieve behandelingen

“Mijn vrouw en ik zitten al zestien maanden aan de ivermectine”, zei cardioloog Bruce Boros (71) op een congres van antivaxers in Florida. “Ik heb mij nog nooit zo gezond gevoeld in mijn leven.” Ivermectine is een antiparasitair medicijn dat onder meer bij paarden wordt gebruikt en waarvoor momenteel geen bewijs bestaat dat het ook helpt bij corona. Twee dagen later testte Boros positief.

Artsen die zich verzetten tegen vaccinatie, verzamelden eerder deze maand in het World Equestrian Center in Ocala in de Amerikaanse staat Florida voor een congres over alternatieve behandelingen voor coronapatiënten. Enkele dagen na de bijeenkomst van zo’n 800 à 900 antivaxers testten zeven artsen positief of ontwikkelden ze Covid-symptomen.

De organisator zegt in een reactie dat er geen sprake is van een superspreader-event. “Ik vermoed dat ze het opliepen in New York of Michigan, of waar ze ook vandaan kwamen”, klinkt het in de Daily Beast. “Het waren echt mensen die ingevlogen waren vanuit andere plaatsen.” Nog volgens de organisator “reageren de zieken goed op de behandeling met ivermectine” en “stelt Bruce het goed”. Maar volgens bronnen van de Beast dicht bij Boros werd de cardioloog thuis ernstig ziek.

Lees alles over het coronavirus in ons dossier

Ivermectine kan gevaarlijk zijn voor de mens, als het in grote doses wordt ingenomen. Het is een middel voor paarden en runderen, waarvan de door sommigen vermeende geneeskracht voor Covid-patiënten niet bewezen is. Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA raadt zo’n behandeling dan ook af. Ook de Amerikaanse tegenhanger FDA heeft er geen goedkeuring voor gegeven. De FDA waarschuwt “nooit medicijnen bedoeld voor dieren op jezelf of andere mensen te gebruiken”. “Dierlijke ivermectineproducten verschillen sterk van de producten die voor mensen zijn goedgekeurd. Het gebruik van dierlijke ivermectine voor de preventie of behandeling van Covid-19 bij mensen is gevaarlijk.”

Toch gelooft Bruce Boros wél stellig in het middel om er coronapatiënten mee te behandelen. Hij zet zich ook fel af tegen de vermaarde Amerikaanse viroloog Anthony Fauci en tegen de ‘big pharma’. Op het congres in Ocala nam Boros zelfs een stevig loopje met de wetenschappelijke realiteit. Hij had kritiek op zijn 97-jarige vader, omdat die zich had laten vaccineren. “Hij werd gehersenspoeld”, draaide Boros de wereld op zijn kop. “Hij kreeg het. Hij heeft het mij niet verteld. Ik was erg overstuur. Ik wilde hem een pak slaag geven. Hij heeft beide prikken gekregen.”

Eerder dit jaar werd een belangrijke studie die ivermectine als behandeling tegen Covid-19 ondersteunde, ingetrokken nadat was gebleken dat de gegevens vervalst waren en dat patiënten gewoon niet bestonden.