Zeven arrestaties op olietanker met verstekelingen aan boord nabij Isle of Wight

Opnieuw tienduizen­den mensen op straat tegen Netanyahu in Israël

25 oktober Op honderden plaatsen in Israël, zoals in Tel Aviv en Jeruzalem, zijn gisteren tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen premier Benjamin Netanyahu. Het is de achttiende week op rij dat er manifestaties zijn. De politie arresteerde zes mensen in Tel Aviv, meldt een woordvoerder.