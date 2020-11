Zestiger uit België omgekomen tijdens duiken in Nederland

Vier verdachten naar assisen verwezen voor terroristi­sche moord op Franse priester in 2016

27 november Vier mensen zijn in Frankrijk naar een speciaal hof van assisen verwezen voor de moord op priester Hamel in 2016 in zijn kerk in Saint-Etienne-du-Rouvray, zo is vrijdag van een bron dicht bij het dossier vernomen. Onder de vier is Rachid Kassim, een invloedrijke propagandist van terreurgroep IS (Islamitische Staat) die vermoedelijk in Irak is gedood.