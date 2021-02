Zestig migranten gered tijdens oversteek Kanaal

Een patrouilleboot van de Franse marine redde eerst 27 migranten uit het water. De motor van hun boot had het begeven op ongeveer 13 kilometer van Calais. Kort daarna had een andere boot met motorstoring ongeveer 15 kilometer ten noorden van Escalles hulp nodig.

Ondanks meerdere waarschuwingen van de autoriteiten over het gevaar van de scheepvaart, sterke stroming of lage watertemperatuur blijven deze illegale oversteken sinds eind 2018 toenemen. Zo werden in 2020 meer dan 9.500 (pogingen tot) overtochten geregistreerd. Dat zijn er vier keer meer dan in 2019, zo blijkt uit een verslag van de marine. Er vielen zes doden, in vergelijking met vier in 2019.