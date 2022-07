Zestienjarige in verdenking gesteld en gevangengezet na schietpartij in Parijs

Openbaar ministerie op proces aanslagen Parijs: “Banalise­ring van het kwaad is cruciaal in dit dossier”

Op het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, is het federaal parket begonnen aan zijn vordering. De magistraat schetste allereerst een algemeen beeld van het onderzoek naar de aanslagen, alsook naar de rol van verschillende protagonisten. “Cruciaal in dit dossier is de banalisering van het kwaad, van de gruwel”, klonk het.

29 april