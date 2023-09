Zestien politieagenten gewond bij rellen in Noord-Ierland

De politie was eigenlijk bezig met huiszoekingen. Daarbij werden vuurwapens, handgranaten en explosieven in beslag genomen. Drie mensen werden opgepakt. Volgens de politie was het plan om met het in beslag genomen materiaal aanslagen te plegen, om politieagenten te doden. Speurders gaan uit van connecties met de republikeinse splinterbeweging New IRA.