Zestien mijnwerkers komen om bij busongeval in Peru

UPDATE Operatie Pineapple Express: VS-veteranen redden 500 Afghanen uit nachtelijk Kaboel

27 augustus Amerikaanse militaire veteranen die allemaal in Afghanistan hebben gediend, hebben in een zelf uitgevoerde geheime operatie in nachtelijk Kaboel Afghanen gered die groot gevaar zouden lopen door de machtsovername door de taliban. Nieuwszender ABC heeft met leden van de groep vrijwilligers gesproken. Die omschreven het als een “ultieme reddingsoperatie”.