Zestien doden door Russische aanvallen op regio Cherson

KIJK. Amerikaan­se senator verschijnt plots halfnaakt op zijn bed tijdens virtuele meeting

Een gênant moment op een bestuurlijke vergadering in de Verenigde Staten. Op bovenstaande beelden is te zien hoe Amerikaans senator Calvin Bahr tijdens een stemming antwoord geeft waardoor hij in beeld verschijnt. De senator ligt halfnaakt in bed, duikt snel weg en zet zijn camera uit. Maar het kwaad is al geschied en zijn collega’s kunnen hun lach moeilijk inhouden.