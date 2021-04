Zestien doden bij verkeersongeval met mijnwerkers in Mexico

Rusland beboet TikTok vanwege oproepen tot protesten

6 april TikTok heeft in Rusland een boete gekregen omdat het sociale medium er niet in is geslaagd berichten over verboden protesten te verwijderen. Het bedrijf moet daarom van de rechtbank in Moskou 2,6 miljoen Russische roebel (28.000 euro) betalen.