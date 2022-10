Zesentwintig doden bij verkeersongeval in India: tractor met aanhangwagen kwam in vijver terecht

Brazilië naar de stembus voor krachtme­ting tussen Bolsonaro en Lula

Brazilianen mogen zondag besluiten of president Jair Bolsonaro een tweede termijn krijgt. Hij loopt in peilingen ver achter op zijn belangrijkste rivaal, de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro heeft eerder betoogd dat het kiessysteem fraudegevoelig is en het is nog onduidelijk of hij zich zal neerleggen bij een nederlaag.

6:00