Zesde sanctiepakket met verbod op import Russische olie maandag mogelijk op tafel EU-buitenlandministers

Meer dan een week nadat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in het Europees Parlement een nieuw, zesde sanctiepakket tegen Rusland heeft voorgesteld, met daarin onder meer een verbod op de import van Russische olie, hebben de lidstaten er nog steeds geen akkoord over bereikt. Lukt dat de ambassadeurs van de EU27 de komende dagen ook niet, dan komt het dossier maandag wellicht op de tafel van de Europese buitenlandministers terecht.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten komen na het weekend in Brussel bijeen voor hun maandelijks overleg. Sowieso zullen ze spreken over de stand van zaken van de Russische oorlog in Oekraïne, maar mogelijk zullen ze zich ook over het sanctiepakket buigen.



"Het pakket wordt momenteel nog op het niveau van de ambassadeurs besproken, maar als dat nodig blijkt, wil de hoge vertegenwoordiger (voor het Europees buitenlandbeleid, Josep Borrell, red.) dat er maandag een politieke impuls aan wordt gegeven", laat een Europese diplomatieke bron vrijdag verstaan.

Von der Leyen en de Commissie stellen voor dat Europa de olie-invoer vanuit Rusland stopzet. Over zes maanden zou er geen ruwe olie meer geïmporteerd mogen worden, tegen het einde van het jaar zou er ook een einde moeten gekomen zijn aan de invoer van geraffineerde olieproducten. Maar omdat verschillende lidstaten vrezen voor hun bevoorradingszekerheid - Hongarije op kop, maar ook Slovakije, Tsjechië en Bulgarije - wordt er op het niveau van de lidstaten al negen dagen onderhandeld over het sanctiepakket. De 27 EU-landen moeten de maatregelen unaniem goedkeuren voor ze van kracht worden.



De "technische discussie" over de manier waarop alle lidstaten zich van hun oliebevoorrading kunnen blijven verzekeren als de import vanuit Rusland stopt, loopt nog volop, zegt een tweede Europese diplomaat. "De uiteindelijke oplossing moet erin bestaan dat we inderdaad onafhankelijk worden van Russische olie, het mag niet zomaar een voornemen zijn."

Uitstel

Tijdens de onderhandelingen zouden Hongarije en Slovakije al uitstel tot eind december 2024 gekregen hebben om het importverbod te implementeren en Tsjechië tot eind juni 2024. Ook zou, op aandringen van Griekenland, het verbod voor Europese tankers om Russische olie naar derde landen te transporteren weer uit het pakket gehaald zijn. Er is tevens sprake van een "financiële tegemoetkoming" om alle lidstaten over de streep te trekken. Maar ondanks dat alles blijft een akkoord uit. Een door von der Leyen in het vooruitzicht gestelde videoconferentie met enkele Oost-Europese lidstaten moet nog plaatsvinden. Haar bezoek aan de Hongaarse president Viktor Orban afgelopen maandag leverde geen doorbraak op.

Sowieso worden de energiemaatregelen gekoppeld aan het REPowerEU-plan waarvan de Commissie de details volgende week woensdag voorstelt. Dat plan moet de Europese afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen versneld volledig afbouwen, maar de EU ook sneller de weg naar een duurzamer energiebevoorrading doen inslaan.

Verdeeldheid

Vindt de EU uiteindelijk helemaal geen akkoord, dan zal de Europese eenheid voor de eerste keer sinds de start van de Russische inval in Oekraïne verbroken zijn, waarschuwt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba. “Ik wil eraan herinneren dat het precies dat is wat president Poetin al vele jaren probeert te bereiken: het doorbreken van de eenheid binnen de EU ten aanzien van Oekraïne.” Volgens hem staat Europa op een kritiek punt.

In Europese kringen wordt erop gewezen dat het feit dat de onderhandelingen al negen dagen duren, geen teken van verdeeldheid is. “De 27 zijn het er in ieder geval over eens dat Rusland bijkomende sancties moet opgelegd krijgen en dat de Europese Unie moet afstappen van haar afhankelijkheid van Rusland. Alleen moet de manier waarop dat moet gebeuren, nog worden geconcretiseerd”, luidt het diplomatisch.

Sancties tegen militairen

Behalve een importverbod voor Russische olie, bevat het zesde pakket ook sancties tegen Russische militairen die betrokken waren bij de moorden op burgers in Boetsja en de belegering van Marioepol in Oekraïne. Sberbank en nog twee andere Russische grootbanken worden losgemaakt van het internationale betalingssysteem Swift, en drie televisiestations die in handen zijn van de Russische overheid zullen niet meer kunnen uitzenden of streamen in de EU. Volgens verschillende media wordt er nu aan gedacht die sancties los te koppelen van het olie-embargo en al te bekrachtigen.

Bij een van de lidstaten is te horen dat deze maatregelen technisch helemaal voorbereid zijn. "Het is frustrerend om niet vooruit te kunnen gaan", klinkt het. Is de Commissie dan te voortvarend geweest en heeft ze een pakket op tafel gelegd dat onhaalbaar is? "Het zijn geen slechte, maar ambitieuze voorstellen. En zonder ambitie geraak je nergens", zegt de reeds vernoemde Europese diplomatieke bron. "Of het sanctiepakket moet worden opgesplitst? Dat komt de lidstaten toe. Maar er zit een zekere coherentie in het pakket, en dat moet behouden blijven, vind ik."