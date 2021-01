Zesde lichaam gevonden na aardverschuiving Noorwegen

Kind van 8 jaar door gifslang gebeten in Tsjechië

2 januari Een achtjarig meisje in Tsjechië is gebeten door een grote gifslang terwijl ze aan het spelen was in de tuin van een rijtjeshuis. Volgens experts was het waarschijnlijk een echte ratelslang, aldus de burgemeester van Jenstejn bij Praag vandaag.